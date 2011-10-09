Sıcaklıklar 8 ile 10 derece azalacak

T24 - Hava sıcaklığı özellikle Trakya'da olmak üzere batı kesimlerde hissedilir derecede (6-8) azalacak.







Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.







Rüzgar genellikle güney ve güneybatı (Lodos), akşam saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.





Kuvvetli yağış uyarısı



Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.









Kuvvetli rüzgar uyarısı



Rüzgarın iç ve batı kesimler ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.





Bazı illerde hava durumu



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:







İSTANBUL: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek.(24)



ANKARA: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuzey çevreleri başta olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.(23)



İZMİR: Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak esecek.(22)



ADANA: Parçalı, yer yer çok bulutlu.(28)



ANTALYA: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.(23)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.(25)



ERZURUM: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.(19)



DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.(26)





Bölgelerde hava durumu



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.



EGE: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.



AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli, Antalya çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU: Parçalı çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Ankara ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.



BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ile akşam saatlerinden itibaren Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla kuzey ve batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu geçecek.



