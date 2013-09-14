Sıcaklıklar 8 derece düşüyor, sağanak yağmur bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimi, Sinop'un batı kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak olan hava sıcaklığının, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de hissedilir derecede olmak üzere batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Rüzgâr; genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'de, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/S) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatılı yönlerden 5 ila 7 fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek olan rüzgarın zaman zaman etkisini artırarak 6 ila 8 (60-75 km/s) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz'de öğlen batı kesimlerde, akşam saatlerinde bölge genelinde batı ve kuzeybatılı yönlerden 5-7 fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek olan rüzgarın, zaman zaman etkisini artırarak 6 ila 8 (60-75 km/s) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimi, Sinop'un batı kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, yağış anında kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ile Bursa'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) eseceği tahmin ediliyor.

BİLECİK: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu 28

BURSA: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu 26

EDİRNE: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 28

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde il geneli, öğle saatlerinde Anadolu yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu 26

Ege

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR: Az bulutlu ve açık 28

AYDIN: Az bulutlu ve açık 32

İZMİR: Az bulutlu ve açık 28

MUĞLA: Az bulutlu ve açık 31

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: Az bulutlu ve açık 35

ANTALYA: Az bulutlu ve açık 32

K.MARAŞ: Az bulutlu ve açık 36

MERSİN: Az bulutlu ve açık 33

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 31

ESKİŞEHİR: Parçalı yer yer çok bulutlu 26

KONYA: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu 33

NİĞDE: Az bulutlu ve açık 32

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimi, Sinop'un batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

BARTIN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

BOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26

KARABÜK: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28

ZONGULDAK: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, zamanla kıyı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Samsun çevreleri ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 Km/S) şekilde esmesi bekleniyor.

BAYBURT: Parçalı bulutlu 29

SAMSUN: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 31

TOKAT: Parçalı bulutlu 35

TRABZON: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 29

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ: Az bulutlu ve açık 34

ERZURUM: Parçalı bulutlu 28

MALATYA: Az bulutlu ve açık 34

VAN: Az bulutlu ve açık 26

Güneydoğu Anadolu

Açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN: Açık 37

DİYARBAKIR: Açık 36

GAZİANTEP: Açık 35

ŞANLIURFA: Açık 38