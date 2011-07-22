Sıcaklıklar 5 ile 8 derece daha artacak!

T24 - Ülke genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olan hava sıcaklığı pazartesi gününden itibaren çok daha yükselecek.



ntvmsnbc Meteoroloji Editörü Dilek Telatar'ın haberine göre, Libya’dan gelecek yeni sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına alacak.



Marmara Bölgesi’nde hava önümüzdeki günlerde güneşli olacak. Poyraz hafta sonu biraz sert esecek, sıcaklık yarın 33-35 derece. Pazar gününden itibaren ise 35 dereceyi geçecek.



İç Anadolu'da yarın Yozgat-Sivas tarafında yine yağmur olabilir. Eskişehir 32, Konya 32 ve Sivas 30 derece. Pazartesiden itibaren yazın en sıcak güneleri yaşanacak, sıcaklık 40 dereceye dayanacak.



Ege'de sıcaklıklar hiç düşmüyor. Pazar ve pazartesi rüzgarlar çok zayıf, güneşin yakıcı etkisiyle hava aşırı bunaltıcı olacak. Yaşlılar ve kalp ve tansiyon hastaları mümkün olduğunca serin yerlerde dinlenmeyi tercih etmeli.



Akdeniz'de iki gün rüzgar daha kuru esecek. Antalya gölgede 40, güneşin altında ise 46 derece. Yarın Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Adıyaman boyunca yaz sağanaları olabilecek. Diyarbakır 38 derece.



Doğu Anadolu'da Erzurum'da daha kuvvetli olmak üzere Kars'tan, Van ve Hakkari'ye kadar kuvvetli yaz yağmuru devam edecek. Pazar günü Siirt ve Hakkari’ye çöl tozları taşınacak.



Karadeniz’de Trabzon, Rize, Artvin ve Bayburt’ta iki gün yağmur kuvvetli yağabilecek. Zonguldak-Sinop arası açık ve daha rüzgarlı olacak.

Üç kentte durum



İstanbul yarın 32 derece olacak. Kentte sıcaklık pazartesiden itibaren 35 dereceye çıkacak.



Ankara yarın 32 derece, Pazartesiden itibaren sıcaklık 37-38 dereceye çıkacak.



İzmir ise yarın 35 derece olacak. Pazardan itibaren, sıcak esecek rüzgarlar hissedilen sıcaklığı 39 dereceye çıkaracak.

Uyarılar



Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgasına karşı mümkün olduğunca güneşe çıkılmamalı. Açık renkli, teri çeken pamuklu ve bol kıyafetler tercih edilmeli. Açık renkli şemsiyeler kullanılmalı.



Yaşlılar ile kalp ve tansiyon hastaları ise terlemenin oluşturacağı ısı kramplarına karşı, serin yerlerde dinlenmeli ve fazla hareket etmemeli.