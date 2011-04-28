Sıcaklıklar 3 derece düşecek

T24- Hava sıcaklığı İç Anadolu'nun doğusu ile Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalırken, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yurdun büyük bir bölümünde görülecek yağışların; öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bilecik, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bolu, Düzce, Karabük ve Bursa'nın doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kısa süreli kuvvetli olması bekleniyor. Güney Ege (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla) ile Batı Akdeniz (Antalya ve Burdur) de toz taşınımı görülecek.

Rüzgar genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bilecik, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bolu, Düzce, Karabük ve Bursa'nın doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını v.b.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.

Toz taşınımı uyarısı

Güney Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli) ile Batı Akdeniz'de (Antalya, Burdur) toz taşınımı görüleceğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Hava kalitesinde azalma, hafif çamur şeklinde yağış v.b.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.

Bazı illerde hava durumu





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.(15)

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.(21)

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı görülecek.(20)

ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. İl genelinde yer yer toz taşınımı görülecek.(20)

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde il genelinde yer yere sis görülecek.(17)

ERZURUM: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu.(15)

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.(21)

Bölgelerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge geneli, öğle saatlerinden sonra doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bilecik, Balıkesir ve Bursa'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Manisa, Aydın, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı görülecek.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin batısında (Antalya, Burdur) yer yer toz taşınımı görülecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile akşam saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis görülecek.

DOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ile zamanla güney ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.