Sıcaklıklar 3-7 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada hava sıcaklıkları 3-7 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklığının, yeni hafta boyunca mevsim normallerinin doğu bölgelerde 1 ila 3, kuzey, iç ve batı bölgelerde ise 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yeni haftada bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara'da 32-36,

İstanbul'da 33-35,

İzmir'de 32-35,

Aydın, Muğla ve Diyarbakır'da 36-39,

Antalya'da 34-38,

Adana'da 36-38,

Samsun ve Trabzon'da 29-30

Erzurum'da 26-29 derece.

Turistler sahilleri doldurdu

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde bu hafta sonu sahiller turistlerle doldu.

Hissedilen sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının da 26 dereceye olarak ölçüldüğü Bodrum’da, sahiller ve huvuz başları tatilciler ve turistlerle dolup taştı.

Bazı turistler aşırı sıcak nedeniyle denizden çıkmadı, su sporları yaptı. Bazıları ise, kavurucu sıcağa aldırış etmeden sere serpe güneşlenmeyi tercih etti.

Otellerin havuz başlarını dolduran turistler de animatörlerin düzenlediği yarışmalarla eğlendi. Meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.