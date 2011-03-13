Sıcaklıklar 3-5 derece daha artacak

T24 - Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 - 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trabzon, Rize, Artvin, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde kar şeklinde olacak.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis olayı bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde yer yer güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.



Uyarılar

Sis, buzlanma ve don uyarısı: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda muhtemel çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



