Sıcaklıklar 3 - 5 derece daha artacak

T24 -



Çağlar, yüksek sıcaklıkların yarın, Pazar günü ve yeni haftada ülke genelinde etkili olacağını bildirdi.





Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerindeki Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini kaydeden Çağlar, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağını belirtti.





Çağlar, ''Sıcak hava hafta sonu ve yeni haftada da ülke genelinde etkili olmaya devam edecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek'' diye konuştu.





Hava sıcaklıklarının Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini ifade eden Çağlar, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise

3 ila 5 derece üzerinde olacağını kaydetti.







