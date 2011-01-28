Sıcaklıklar 2-4 derece daha düşecek

T24 - Hafta sonu yurt genelinde kar yağışı beklenirken, yağışların Doğu Anadolu'da gelecek haftaya kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına etkili olacak. Sıcaklıklar ise 2-4 derece azalacak.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, hava sıcaklıklarının İç ve Doğu bölgelerde azalacağını, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da minimum sıcaklıkların 0'ın altında gerçekleşeceğini söyledi.

İstanbul'da havanın az bulutlu ve soğuk olacağını tahmin ettiklerini belirten Çağlar, bu gece İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde Erzincan, Elazığ, Tunceli, Malatya'da buzlanma ve don olayı beklendiğini dile getirdi.

Yarın, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlar görüleceğini belirten Çağlar, kuvvetli yağışların Pazar günü de Doğu Anadolu'nun orta kesimlerinde etkili olacağını kaydetti. Çağlar, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarının yapıldığı Erzurum'da Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışları görüleceğini, yağışların kuvvetli olmayacağını ifade etti.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Çağlar, şunları söyledi:

“Hafta sonu yurt genelinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'da gelecek haftaya kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. İç ve Doğu Anadolu'da kar şeklinde görülecek yağışlar, yarın İç Anadolu'nun doğusunda, pazar günü Doğu Anadolu'da kuvvetli olacak. Yağışlı sistem Pazartesi günü biraz daha doğuya çekiliyor. Sıcaklıkların yarın Kuzey ve İç kesimlerde, Pazar günü yurt genelinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.”



