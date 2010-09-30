Sıcaklıklar 14 derece düşecek

T24- Hafta sonu yağmurla birlikte hava aniden soğuyor. İstanbul'da hafta ortasında hissedilen sıcaklık 29 dereceye kadar çıkmıştı, hissedilen sıcaklık yarın 17-18 derece, hafta sonu 14-15 dereceye kadar inecek.





Balkanlar, Ukrayna ve Rusya boyunca soğuyan hava Türkiye'yi de etkiliyor. Hava sıcaklığını kuzeyden esen rüzgarlar düşürüyor. Özellikle hafta sonu Marmara ve Karadeniz'de bu soğuma daha fazla hissedilecek. Pazar günü en soğuk gün, o gün rüzgar da çok sertleşecek.



İstanbul 3 gün rüzgarlı ve soğuk, poyraz 25-35 km arasında esecek. Hafta ortasında hissedilen sıcaklık kentte 29 dereceye kadar çıkmıştı, hissedilen sıcaklık yarın 17-18 derece, hafta sonu 14-15 dereceye kadar inecek. Ankara'da yağış 1 gün ara veriyor, hafta sonu yine yağmur var. İzmir güneşli ve çok serin, karayel üşütecek. Adana'da bu gece yağmur var, yarın hava kapalı.



Marmara'daki soğumaya ek olarak hafta sonu 3 derece daha soğuma olacak. Geçen hafta sonu lodosla sıcak geçmişti, bu hafta sonu ise sert poyraz çok üşütecek. Özellikle pazar günü en soğuk gün, termometreler 18-20 derece ancak hissedilen sıcaklık 14-15 dereceyi geçmeyecek. Pazar günü yağış da var.



İç Anadolu'da bu akşam Sivas, Yozgat ve Kayseri arasında yağmur kuvvetli. Yarın yağış ara verecek, sıcaklık mevsim ortalamasına düştü. Hafta sonu yine yağış var, sıcaklık 3 derece daha düşecek.



Ege'de serin sonbahar havası güneşe rağmen üşütüyor, lodos yerini soğuk esen karayele bıraktı. Hafta sonu sıcaklık artmayacak, pazar günü ise bölgede çok sert rüzgar olacak.



Güneyde de bu akşam sağanaklarkuvvetlenecek. Mersin'den Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Urfa'ya kadar yağmur gök gürültülü yağacak. Güneydoğu'da yarın hafif yağmur, pazar günü ise kuvvetli sağanaklar bekleniyor.



Doğu Anadolu'da yarın Erzurum, Kars, Elazığ, Ağrı ve Van boyunca yağış var. Pazara kadar sıcaklık 5 derece düşecek, aynı gün soğumayla yağmur kuvvetini artıracak.



Karadenizliler dikkat! Bu akşam sağanaklar gök gürültülü ve kuvvetli yağacak. Bu gece Ordu, Giresun, Rize ve Artvin boyunca şiddetli yağmur yağacak, taşkın ve heyelan riski artacak. Yarın Karadeniz geneli soğuk ve bulutlu, yağmur Samsun-Artvin arasında hafifleyerek sürecek.



