Sıcaklıklar 10 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün ülkenin büyük bir bölümünde aralıklarla görülen yağışlar, yarın sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

Tahminlere göre, 4 Mart Çarşamba gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.

Yarından itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6 ila 10 derece olmak üzere ülke genelinde artacak hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar da mevsim normalleri üzerinde seyredecek.