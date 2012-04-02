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Yaşam

Sıcaklıklar 10 derece artacak

Hava sıcaklıkları yarından itibaren tüm yurtta 6 ila 10 derece artacak

02 Nisan 2012 20:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün ülkenin büyük bir bölümünde aralıklarla görülen yağışlar, yarın sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

 
Tahminlere göre, 4 Mart Çarşamba gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.
 
Yarından itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6 ila 10 derece olmak üzere ülke genelinde artacak hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar da mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

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