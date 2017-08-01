Sıcaklık yarından itibaren artacak; nem oranı nefes aldırmayacak

Hava sıcaklıkları yarından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcak hava 10 gün boyunca etkili olacak. İstanbul'da nem oranının yüzde 90'ı bulması, hissedilen sıcaklığı 10 derece artırması bekleniyor.

Duvar'da yer alan habere göre Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden başlayarak etkisini artıracak.

Meteoroloji verilerine göre, yapılan son analiz ve tahminlere göre Türkiye’yi etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olması ve ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da, önümüzdeki hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı ancak 5 Ağustos Cuma gününden itibaren 34 dereceye kadar ulaşabileceği belirtildi.

Sıcak havanın etkili olmaya başladığı bugün İstanbul’da nem oranı cuma günü yüzde 64-94 seviyelerine yükselecek. Artan nem oranı mevcut hava sıcaklığından yaklaşık 10 derece daha fazlasının hissedilmesine neden olacak.

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde olması beklenen en yüksek hava sıcaklığı şöyle:

Ankara, Kayseri, İzmir, Adana’da 37 derece

İstanbul 34, Bursa ve Erzurum’da 35 derece

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 44 derece

Tunceli ve Malatya’da 42 derece

Gümüşhane’de 40, Antalya’da 39 derece

Samsun ve Trabzon’da 30 derece