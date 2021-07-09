"Sıcaklık ve nem, insan vücudunun sınırlarını zorlayabilir": Bilim insanları, aşırı sıcakların neden olduğu ani ölümleri araştırıyor

Bilim insanları, ABD’nin kuzeybatısında yaşanan ve 100’den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan aşırı sıcakları mercek altına aldı. Uzmanlar, belli bir seviyenin üzerine sıcaklık ve nemin birleştiği durumlarda insan vücudunun dayanma kapasitesinin aşıldığını belirtti.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, aşırı sıcaklar kaynaklı ölümler, sıcaklık ve nemin insan dayanıklılığı için çok ağır duruma geldiği “ıslak hazne sıcaklığı”* isimli bir durumla bağlantılı.

Islak hazne sıcaklığı, insan vücudunun kendini soğutmak için daha fazla terleyemediği, yüzde 95 üzeri nem ve en az 31,11 C derece (88 fahrenayt) sıcaklık durumlarında gerçekleşiyor. Bilim insanları, bu durumda sağlıklı insanların bile hayatını kaybedebileceğini belirtiyor.

Columbia Üniversitesi Lamont Doherty Dünya Gözlemevi’nden profesör Radley Horton “Mükemmel derecede sağlıklı olsalar da, gölgede olsalar da, terlemeyi kolaylaştıran giysileri olsa, sınırsız su kaynakları olsa da etkilenirler. Eğer havada yeterli derecede nem varsa vücudun aşırı ısınmasını önlemek termodinamik olarak imkansızdır” dedi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumu (NOAA) tarafından da desteklenen araştırma, aşırı sıcakların ani ölümlerle bağlantısını ortaya kocuyor. NOAA’nın ABD’de son durumla ilgili yaptığı açıklamada “Bazı bölgelerde insan dayanıklılık limitini aşan nem ve sıcaklık oluştu” dedi.

Terleme, insan vücudunun aşırı ısınmasını önleyen doğal bir fonksiyon. İnsan teri buharlaştıkça vücuttan sıcaklığın atılmasını sağlıyor. Öte yandan atmosferin emebildiği nemin bir limiti bulunuyor.

Profesör Horton, nemli durumlarda terin atmosfere buharlaşmasının daha zor olduğunu bu durumda vücut sıcaklığının azalamadığını belirtti. Horton, çöl gibi kuru ortamları örnek vererek buraların nemli bölgelerden daha “baş edilebilir” sıcaklıklarda olduğunu söyledi.