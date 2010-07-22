Sıcaklık ve nem artıyor

T24- Bugün ve yarın yağışlı hava geliyor. Hafta sonu yerini güneşe bırakan yağmur, pazartesi tekrar geri dönecek. Marmara'da hissedilen sıcaklık nemle birlikte birleşince nefes almak bile zorlaşıyor. İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde hissedilirken nemle birlikte sıcaklık 36 dereceye kadar çıkıyor. İstanbul'da nem oranı neredeyse yüzde yüz. Bugün yüzde 86 hissedilen nem hafta sonunda yüzde 96'a çıkacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde aralıklara sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Yağışların; Rize ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Doğu Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuz şartlara (sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



BAZI İLLERDE HAVA



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verileİsrine göre bazı illerde hava şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 31

ANKARA: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 32

İZMİR: Az bulutlu ve açık 35

ANTALYA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35

SAMSUN: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek 29

ERZURUM: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey çevreleri başta olmak üzere lokal olarak kuvvetli olması bekleniyor 29

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 41



BÖLGELERDE HAVA



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Bilecik ile Balıkesir'in kuzey çevreleri) sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçecek.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bölgenin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.