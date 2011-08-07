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Yaşam

Sıcaklık salıdan itibaren artıyor

Hava sıcaklığı, salı gününden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak.

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hava sıcaklığı, salı gününden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak.


Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.


Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır civarında kuvvetli olması bekleniyor.


Rüzgar, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek.


Pazartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Iğdır ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek.


Salı günü de yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.


Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek.


Pazar ve pazartesi günü mevsim normallerinde seyredecek olan sıcaklık, salı günü artarak, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak.


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