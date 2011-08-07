-SICAKLIK ÖNCE ARTACAK SONRA AZALACAK ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - Hava sıcaklığı yeni haftanın ilk günlerinde 2-4 derece artacak, ancak hafta ortasından sonra yağışla birlikte tekrar azalacak. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, haftalık meteorolojik değerlendirmelere yer verildi. Buna göre, hafta ortasına kadar Doğu Karadeniz kıyıları (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin-Hopa) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum'un kuzey çevre ilçeleri), aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığı yeni haftanın ilk üç gününde iç bölgelerde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Hafta ortasından sonra kuvvetli rüzgarla birlikte Karadeniz'den nem taşınması sonucu kuzey kesimlerde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Yağış ve özellikle ''kuvvetli kuzeyli rüzgar'' nedeniyle, hava sıcaklığının Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Cuma günü ise Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hissedilir derecede (5-8 derece) azalması bekleniyor. 11 Ağustos Perşembe günü; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde aralıklarla sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeydoğusu (Kocaeli, Sakarya) ile Batı Karadeniz'de lokal olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında 5-8 derece azalacak, rüzgar, Marmara, Batı Karadeniz ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esecek. 12 Ağustos Cuma günü, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla sağanak yağış geçişler bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları başta olmak üzere Karadeniz kıyılarında lokal olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hissedilir derecedeki azalışını sürdürecek. Hafta sonunda, 13 Ağustos Cumartesi ve 14 Ağustos Pazar günleri Karadeniz bölgesi başta olmak üzere kuzey kesimlerde yağışların aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.