T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK ANKARA (A.A)

08 Temmuz 2011 18:32

-SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, sıcak havanın hafta sonu ve yeni haftada da ülke genelinde etkili olmaya devam edeceğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. AA muhabirine açıklamada bulunan Çağlar, yüksek sıcaklıkların yarın, Pazar günü ve yeni haftada ülke genelinde etkili olacağını bildirdi. Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerindeki Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini kaydeden Çağlar, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağını belirtti. Çağlar, ''Sıcak hava hafta sonu ve yeni haftada da ülke genelinde etkili olmaya devam edecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek'' diye konuştu. Hava sıcaklıklarının Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini ifade eden Çağlar, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 3 ila 5 derece üzerinde olacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24