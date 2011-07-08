-SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, sıcak havanın hafta sonu ve yeni haftada da ülke genelinde etkili olmaya devam edeceğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. AA muhabirine açıklamada bulunan Çağlar, yüksek sıcaklıkların yarın, Pazar günü ve yeni haftada ülke genelinde etkili olacağını bildirdi. Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerindeki Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini kaydeden Çağlar, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağını belirtti. Çağlar, ''Sıcak hava hafta sonu ve yeni haftada da ülke genelinde etkili olmaya devam edecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek'' diye konuştu. Hava sıcaklıklarının Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini ifade eden Çağlar, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 3 ila 5 derece üzerinde olacağını kaydetti.