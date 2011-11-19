Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek

T24 - Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin batı bölgelerde 2 ila 4, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece altında seyredecek.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmurlu, Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerde yer yer hafif sis görülmesi tahmin ediliyor.



Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:



İSTANBUL: Parçalı zamanla çok bulutlu (13)

ANKARA: Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis görülecek. (10)

İZMİR: Az bulutlu ve açık (15)

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı (18)

ANTALYA: Parçalı bulutlu (19)

SAMSUN: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (10)

ERZURUM: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. (1)

VAN: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. (9)

DİYARBAKIR: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (11)

Bölgelerde hava durumu



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Genellikle parçalı, zamanla bölgenin doğusu çok bulutlu geçecek. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde hafif sis olayı bekleniyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis görülecek.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile sabah saatlerinde Adana ve Mersin çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresinde buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis görülecek.

İÇ ANADOLU: Genellikle parçalı, bölgenin doğusu çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde hafif sis görülecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis görülecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevreleri aralıklı yağmurlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

DOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, Ardahan dışında bölge geneli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



