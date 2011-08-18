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Yaşam

Sıcaklık gidiyor, yağış geliyor

Yurdun kuzey kesimlerinde bugün ve yarın sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

18 Ağustos 2011 03:00

T24 - Yurdun kuzey kesimlerinde bugün ve yarın sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.


AA muhabirinin Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bugünden itibaren yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.


Bugün yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, Amasya, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.


Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Bilecik, Amasya, Tokat, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.


Cumartesi günü ise yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, yarın, cuma ve cumartesi günü Marmara'da kuzeydoğudan; Ege'de kuzeyden kuvvetli esecek.


Hava sıcaklığı bugün ve yarın kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.


Hafta sonuna kadar Marmara ve Ege'de görülecek kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.


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