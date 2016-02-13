Sıcaklık eksi 40'ı gördü, devletten 'soğuk maaşı' bağlanmasını istediler

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte geceleri ısının eksi 40 dereceye kadar düşen ve yaklaşık 2,5 aydır Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimlerinden biri olan Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayanlar devletten soğuk maaşı bağlamasını istedi.

Kar yağışı ve ardından yaşanan soğuklar nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyleyen Göleliler "Zemheri soğukları sırasında doğada yaşayan vahşi hayvanlar bile burayı terk etti. Devletimiz bizlere burada adeta bekçilik yaptığımız için maaş vermesi lazım. Buralar cazip hale getirilmezse insan göçünü kimse durduramaz" dedi. Göle'de bu yıl en düşük hava sıcaklığı 27 Ocak gecesi eksi 40, 28 Ocak gecesi eksi 39.5, 3 ve 9 Şubat'ta eksi 31 dereceyi buldu.

Yurtdışında durum ne?

İngiltere’de 1 Kasım-31 Mart tarihleri arasında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bölgelerde yaşayanlara ‘soğuk hava ödemesi’ yapılıyor. Uygulama ısınma giderine destek olmak amacını taşıyor. Bir hafta boyunca hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgelerde yaşayanlara her hafta için 25 sterlinlik (yaklaşık 106 TL) ödeme yapılıyor.

Ülkede benzer bir devlet desteği de yaşlılar için yapılıyor. “Kış ısınma ödemesi” ismi verilen destekle 60 yaş üstü vatandaşlara ısınma yardımı yapılıyor. Eğer 80 yaş üstü iseniz yapılan yardımın miktarı artıyor. Yardım almak için şartları yerine getiren 60 yaş üstü kişilere 100 ila 200 sterlin arası destek verilirken, 80 yaş üstüne verilen yardım 300 sterlini bulabiliyor.