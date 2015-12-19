Ardahan kışa hızlı başladı, sıcaklık eksi 31 dereceye düştü

Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan’da dün gecenin en düşük sıcaklığı Göle ilçesinde sıfırın altında 31 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün gece sıcaklıkların sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü Ardahan’ın Göle ilçesi, Türkiye’nin en soğuk kenti oldu.

Gecenin en düşük sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan merkez ile Hanak ilçesinde 21, Erzincan’ın Otlukbeli’nde 20, Ardahan’ın Damal ile Erzurum’un Tekman’da 19.5, Kars’ın Sarıkamış’ta 18.9, Erzurum’un Yakutiye’de 14.6, Ardahan’ın Çıldır’da 12.6, Kars’ta 10.8, Ağrı’da 9, Erzincan’da 7.3, Muş’ta 6.4 dereceyi buldu.