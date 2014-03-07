Sıcaklık düşüyor, kar geliyor

Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava, hafta sonu da etkili olacak. Önümüzdeki hafta Balkanlar’dan gelecek soğuk hava dalgası, aralarında Marmara’nın da bulunduğu birçok bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışına neden olacak. Sıcaklıklar da 4 ila 8 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Mart ayıyla birlikte geçtiğimiz hafta sonundan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlelerinin etkisinde kalmaya devam ediyor.

Yağışlı havanın etkili olmaya devam ettiği Türkiye, bugün öğleden sonra güneybatı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan yurt genelinde yarın yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Pazar günü Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Artvin dışında kalan yurt genelinde yağış bekleniyor.

Yağışlar Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Rüzgar, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönünden (Poyrazdan) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Türkiye, Pazartesi günü yurdu etkileyen yağışlı havaya ilave olarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın da etkisine girecek.

Bütün yurtta yağış beklenirken, yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı hava gelecek hafta sonuna kadar yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edecek.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak gelecek hafta yurt genelinde 4 ila 8 derece azalacak, mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredecek.