Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonunda yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) diğer bölgelerde ise (4 ila 7 derece) azalması beklenen hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

"Yurdun bugün Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girdi. Bugün yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde yağmur ve yer yer sağanak şeklinde görülecek yağışların yarın Karadeniz üzerinden gelecek kuvvetli soğuk hava ile birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyi dışında kalan tüm yurtta görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, gece saatlerinde ise Doğu Karadeniz kıyı kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor."

"Cumartesi günü Doğu Karadeniz’de (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) meydana gelecek yağışların kuvvetli (30 ila 50 mm/metrekare) Rize ve Artvin’de ise çok kuvvetli (51 ila 75 mm/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"Yağışlı havanın 30.03.2014 Pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar, Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde yağışlara sebep olduktan sonra yurdumuzu terk edeceği bekleniyor. Önümüzdeki hafta başında yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor."

"Hafta sonunda yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) diğer bölgelerde ise 4 ila 7 derece azalması beklenen hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığındaki ani değişimlerin sağlık açısından yol açacağı olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunmaktadır."

"Hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte 29 Mart 2014 Cumartesi günü akşam saatlerinden 31 Mart 2014 Pazartesi sabah saatlerine kadar Karadeniz bölgesi, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

"Rüzgarın güneybatı yönlerden bugün yurdun iç ve batı bölgelerinde, yarın ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli esmesi beklendiğinden kuvvetli lodos nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuz şartlara ve toz taşınımı sebebiyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın yön değiştirerek kuzey yönlerden 29.3.2014 Cumartesi günü kuzey ve batı bölgelerde, 30 Mart 2014 Pazar günü ise güney ve doğu bölgelerde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor."