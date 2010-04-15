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Yaşam

Sıcaklık artıyor

Hava sıcaklıkları bugünden itibaren ülke genelinde 4-6 derece artacak.

15 Nisan 2010 03:00

T24 - Hava sıcaklıkları bugünden itibaren ülke genelinde 4-6 derece artacak.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, bazı bölgelerde ise ybugün ve yarın aralıklarla kısa süreli yağışların görülebileceğini ifade etti.

Bugün Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Çorum), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzincan, Tunceli, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl, Bitlis, Muş, Van), Trakya (Edirne, Kırklareli Tekirdağ, İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçeleri) Sivas, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Kastamonu, Çankırı çevrelerinde aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek.

Hava sıcaklığı da Marmara'da 3 ile 5 derece olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ile 4 derece artacak.

Kısa süreli yağışların yarın da bazı yerlerde süreceğini dile getiren Çağlar, "Cuma günü de Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde kısa süreli, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı da ülke genelinde 2 ile 3 derece artarak, mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek" diye konuştu.


Hafta sonu yağış var

Hafta sonu Türkiye'nin Balkanlardan gelen yeni bir yağışlı sistemin altına gireceğini bildiren Çağlar, "Cumartesi günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde, pazar günü ise kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı yağışlarla birlikte ülke genelinde 4-6 derece azalarak tekrar mevsim normallerine gerileyecek" dedi.


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