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Yaşam

Sıcaklık 8 - 10 derece düşüyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin büyük bölümünde aralıklarla yağış görülecek.

03 Mart 2010 02:00

T24 - Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin büyük bölümünde aralıklarla yağış görülecek.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 8 - 10 derece, diğer kesimlerde 4 - 6 derece azalacak.

Rüzgar :batı bölgeler ile zamanla iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı (karayel), doğu bölgelerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, kuzey, iç ve batı bölgelerde kuvvetli (30-50 km/s) olarak esecek.


Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Ülkemizin büyük bir bölümünde aralıklarla görülecek yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, İnebolu, Sivas ve Kayseri, öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ ile zamanla Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Sel, Su baskını, Heyelan vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın ülkemizin batı ve zamanla iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, Çatı uçması, Direk devrilmesi vb. ) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Kar erimeleri ve muhtemel çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda meydana gelebilecek kar erimeleri ve muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.


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