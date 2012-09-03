Sıcaklık 3-5 derece artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonunda doğu bölgelerde etkili olan yağışlı hava, bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda devam ettikten sonra yurdu terk edeceğini açıkladı. Yarından itibaren hafta boyunca yurt genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarak, gündüz sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgar, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 kilometre/saat) olarak esecek.

