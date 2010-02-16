Sıcaklık 25 dereceye çıkacak

T24 - Marmara ve Karadeniz’de bugün soğuma görülecek ancak daha sonra Pazar gününe kadar sıcaklık ülke genelinde 20-25 dereceye kadar çıkacak.



Marmara Bölgesi’nde sıcaklık Çarşamba'dan itibaren 20 dereceye kadar çıkacak.



Yağmur, Çarşamba ve Perşembe devam edecek. Çöl tozları, yağışın çamur şeklinde görülmesine sebep olacak.



İç Anadolu'da Çarşamba’dan itibaren sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak. Dağlardaki karlar hızla eriyeceğinden dikkat etmek gerekiyor. Lodos bu hafta karbonmonoksit zehirlenmelerine yola açabilir.





Ege'de pus



Ege’de Çarşamba günü kuvvetli lodos var. Sıcaklık 25 dereceye yaklaşacak. Bu hafta yağışlar ara verse de çöl tozları nedeniyle hava puslu olacak. Güneş kısa sürelerle gözükecek.



Akdeniz'de sıcaklıklar 20 dereceyi geçmeye başladı ama güneş çok etkili olmayacak.



Güneydoğu'da toz bulutu, solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir.





Çığ uyarısı



Doğu Anadolu'da da sıcaklık hızla artıyor. Yağış kar değil, yağmur şeklinde olacak. Bölgede karların erimesi çığ tehlikesini artıracak, dikkatli olunmalı.



Karadeniz'de Çarşamba’dan itibaren sıcaklık çok artıyor. Aynı gün Batı Karadeniz yağmurlu olacak. Perşembe Trabzon 20 dereceyi geçecek.





Üç büyük kent



Ilık hava, İstanbul’da Çarşamba’dan itibaren daha etkili olacak. Sıcaklık Cumartesi gününe kadar 20 dereceye çıkacak. Çarşamba ve Perşembe günü sıcaklık 17-18 derece kadar çıkacak. Yağışlar da devam edecek.



Ankara hafta ortasından itibaren 17 dereceyi geçecek, Perşembe günü 20 dereceye çıkacak. Hafta ortası yağış var.



İzmir'de sıcaklık önümüzdeki günler 20 dereceye ulaşacak. Yağmur bu hafta çok zayıflıyor.



