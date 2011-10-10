Sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek

T24 - Meteoroloji'den 3 bölgede 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre başta Marmara olmak üzere tüm yurt yağışlı havanın etkisi altına girecek. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. İstanbul'da sıcaklık 11 derecelere kadar düşecek. Isparta'da ise Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ise meydana gelen selde 3 köyün ulaşımını sağlayan iki köprü çöktü.



Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.



Rüzgar genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı



Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı



Rüzgarın iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/s) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Edirne'de yağmur günlük yaşamı etkiledi



Edirne’de etkili olan yağmur yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kavşaklarda ise uzun araç kuyrukları oluştu.



Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, Edirne’de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, kavşaklarda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da bina altlarına ve duraklara sığındı.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, son 24 saatte metrekareye 27.8 kilo yağış düştüğünü, yağmurun çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Yağmur yağışı, Tekirdağ ve Kırklareli’nde aralıklarla etkili oldu, ancak bir sıkıntıya yol açmadı.

Sütçüler'de sel felaketi



Isparta'nın Sütçüler ilçesinde meydana gelen selde 3 köyün ulaşımını sağlayan iki köprü çöktü.



Sütçüler Kaymakamlığı'na vekalet eden Aksu Kaymakamı İbrahim Özdel, etkili yağış nedeniyle Sütçüler'e bağlı Çobanisa ile İbişler köyleri arasındaki köprünün çöktüğünü, bu sırada köprüden geçen otomobildeki 4 kişilik ailenin köy halkı tarafından kurtarıldığını kaydetti.



Beydilli köyünün ulaşımını sağlayan köprünün de çöktüğünü belirten Özdel, ayrıca Sütçüler ilçesindeki bir alabalık tesisinde 50 bin alabalığın telef olduğunu bildirdi.



Özdel, sel nedeniyle can kaybı bulunmadığını, sadece maddi hasar oluştuğunu aktardı. Bazı yollarda yağışın etkisiyle bozulmalar olduğunu belirten Kaymakam Özdel, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin, ilçede inceleme yapacaklarını açıkladı.

Çanakkale'ye 75.8 kilogram yağış düştü



Çanakkale'de kent merkezine son 24 saatte metrekareye 75.8 kilogram yağış düştü.



Kent merkezi ve ilçelerini dünden bu yana etkisi altına alan yağışlı hava aralıklarla sürüyor. Gece boyunca zaman zaman şiddetlenen yağış sabah saatlerinde etkisini azalttı.



İl Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezine son 24 saatte metrekareye 75.8 kilogram, Gökçeada'ya 54.6, Bozcaada'ya 60.4, Ezine'ye ise 22.6 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.



