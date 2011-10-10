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Yaşam

Sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji'den 3 bölgede 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre başta Marmara olmak üzere tüm yurt yağışlı ha

10 Ekim 2011 03:00

T24 - Meteoroloji'den 3 bölgede 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre başta Marmara olmak üzere tüm yurt yağışlı havanın etkisi altına girecek. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. İstanbul'da sıcaklık 11 derecelere kadar düşecek. Isparta'da ise Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ise meydana gelen selde 3 köyün ulaşımını sağlayan iki köprü çöktü.


Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.


Rüzgar genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.  



Kuvvetli yağış uyarısı
    

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



Kuvvetli rüzgar uyarısı
   

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/s) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



Edirne'de yağmur günlük yaşamı etkiledi


Edirne’de etkili olan yağmur yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kavşaklarda ise uzun araç kuyrukları oluştu.


Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, Edirne’de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, kavşaklarda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da bina altlarına ve duraklara sığındı.


Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, son 24 saatte metrekareye 27.8 kilo yağış düştüğünü, yağmurun çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Yağmur yağışı, Tekirdağ ve Kırklareli’nde aralıklarla etkili oldu, ancak bir sıkıntıya yol açmadı.



Sütçüler'de sel felaketi


Isparta'nın Sütçüler ilçesinde meydana gelen  selde 3 köyün ulaşımını sağlayan iki köprü çöktü.


Sütçüler Kaymakamlığı'na vekalet eden Aksu Kaymakamı İbrahim Özdel, etkili yağış nedeniyle Sütçüler'e bağlı Çobanisa  ile İbişler köyleri arasındaki köprünün çöktüğünü, bu sırada köprüden geçen  otomobildeki 4 kişilik ailenin köy halkı tarafından kurtarıldığını kaydetti.


Beydilli köyünün ulaşımını sağlayan köprünün de çöktüğünü belirten Özdel,  ayrıca Sütçüler ilçesindeki bir alabalık tesisinde 50 bin alabalığın telef  olduğunu bildirdi.


Özdel, sel nedeniyle can kaybı bulunmadığını, sadece maddi hasar  oluştuğunu aktardı. Bazı yollarda yağışın etkisiyle bozulmalar olduğunu belirten  Kaymakam Özdel, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin, ilçede inceleme  yapacaklarını açıkladı.



Çanakkale'ye 75.8 kilogram yağış düştü


Çanakkale'de kent merkezine son 24 saatte  metrekareye 75.8 kilogram yağış düştü.


Kent merkezi ve ilçelerini dünden bu  yana etkisi altına alan yağışlı hava aralıklarla sürüyor. Gece boyunca zaman  zaman şiddetlenen yağış sabah saatlerinde etkisini azalttı.


İl Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezine son 24 saatte  metrekareye 75.8 kilogram, Gökçeada'ya 54.6, Bozcaada'ya 60.4, Ezine'ye ise 22.6  kilogram yağış düştüğünü kaydetti. 


 

 

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