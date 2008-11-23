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Yaşam

Sıcaklık 10 derece düştü

İstanbul’da iki gündür etkili olan fırtına akşam yerini yağmura bıraktı. Sabah güneşle uyanan kentte sulu kar bekleniyor.

23 Kasım 2008 02:00

İstanbul’da iki gündür etkili olan fırtına akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Sağanak yağış trafikte aksamalara neden olurken, sabah güneşle uyanan kentte sulu kar bekleniyor.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle özellikle ara yollarda su birikintileri oluştu. İstanbul Şile’de metrekareye 37.7, Kartal’da 24.8, Sarıyer’de 23.8, Eminönü’nde 22.6, Florya’da 22.4, Göztepe’de 17.2 ve Samandıra’da 16.8 kilogram yağış düştü. Trafiğin güçlükle ilerlediği yollarda itfaiye ve belediye ekipleri biriken suları tahliye edebilmek için büyük çaba harcadı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde trafikte uzun süren aksamalar meydana geldi.

İstanbul’un elektriğinin büyük bölümünü besleyen İkitelli’deki TEDAŞ’a ait trafolarda şiddetli fırtına ve yağmur yüzünden yangın çıktı. Büyük bir patlamanın ardından çıkan yanmaya başlayan trafolar itfaiye ekiplerince söndürüldü. İkitelli, Sefaköy, Başakşehir ve Halkalı’ya 2 saat elektrik verilemedi.

Marmara ve Batı Karadeniz’de hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Marmara, Batı Karadeniz ve iç kesimlerde bugün karla karışık yağmur da bekleniyor. İstanbul’da geceki kadar kuvvetli yağış olmayacak, ara ara daha çok Anadolu yakasında yağış görülecek. Sıcaklık 6 dereceye inerken, kente yer yer karla karışık yağmur yağabilir.

Bugün Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir, Çankırı, Afyon, Kütahya ve Erzurum’da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri bugün etkili yağış alacak.

Bugün hava sıcaklığının 0 dereceye yaklaşması ile yollarda buzlanma ihtimali var. Sürücülerin özellikle köprü ve viyadüklerde daha dikkatli ve yavaş araç kullanmaları gerekiyor.

Yağışlı hava yarın doğuya çekilecek ve sıcaklıklar Salı günü hızla yükselmeye başlayacak.

İstanbul’da vatandaşların soba ve baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı kömür sobası ve benzeri ısınma araçlarının gece yatmadan önce söndürülmesine dikkat etmeleri istendi.

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