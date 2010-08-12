Sıcaklarla başa çıkmanın 20 yolu

T24 - Eğer rahat uyumak istiyorsanız; akşam yağlı yemekler yemeyin, yatmadan çok su içmeyin, saçınız ıslak yatmayın, ince bir tişört ve şort giyin, çarşafınızı terden ıslandıkça değiştirin.





Günlük hayatı olumsuz etkileyen, geceleri de uyutmayan kavurucu sıcaklıkların 15 gün daha süreceği açıklandı. Vatandaş aşırı sıcaklıklara gündüz çare bulsa da, gece uyku sırasında bir önlem alamıyor. Uzmanlar ise bunaltan sıcaklıkların olumsuz etkilerinin daha aza indirilebilmesinin mümkün olduğunu söylüyorlar ve hayatın akışını kolaylaştıracak pratik önerilerde bulunuyorlar. Sıcaklıklarla baş etmek istiyorsanız uzmanların önerilerine kulak verin. Atmanız gereken adımlar ise şöyle. “Yatak odanızdaki bilgisayar ve televizyonu kapalı tutun. Islak saçla yatağa girmeyin, yatmadan önce bol su içmeyin. Gündüzleri dar kot pantolon giymekten ve siyah renkli giysilerden kaçının. İşte serinleten adımların detayları...





Sıcaktan daha az etkilenmenin 10 yolu





Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metereoloji Mühendisi Adem Taşcı ise sıcak havadan daha az etkilenmenin mümkün olduğunu söylüyor ve bunun yollarını açıklıyor:





1- Evlerimizdeki pencereleri aralıklı olmak koşuluyla, perdeleri gündüzleri de kapalı tutun.





2- Güneş ışığının evin içine girerek eşyaları ısıtmalarını engelleyin.





3- Gündüzleri güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00 ve 16.00 arası) zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.





4- Alt katlarda durmaya özen gösterin, üst katların sıcağından kaçının.





5- Gündüzleri evlerdeki saç kurutma, ocak ve fırın gibi aletleri kullanmayın.





6- Televizyonları ve bilgisayarları kapalı konumda tutun.





7- Oda sıcaklığınızı 18 ile 22 derece arasında ayarlayın.





8- Klimanız doğrudan yatağınıza vurmasın.





9- Yatak odanızda televizyon ve bilgisayar gibi elektronik aletler kullanmayın.





10- Odanızı yatmadan önce havalandırın.





İTÜ Metereoloji Mühendisi Porf. Dr. Orhan Şen “Geceleri nem daha fazla olduğu için insanlar hava sıcaklığını daha fazla hissediyor. 20 adımda geceleri sıcaklığın etkisinden kurtularak daha huzurlu bir uyku çekebilirsiniz” diyor ve şu önerilerde bulunuyor:





1- Geceleri nem daha fazla olduğu için sıcak havayı daha fazla hissediyoruz. Bundan dolayı öncelikle yatmadan önce eğer klimanız yok ise bir pencereyi açın.





2- Odanın içerisinde çevre sirkülasyonunu sağlayacak pervane edinin.





3- Pervane tavanda değil yerde olsun.





4- Yatmadan önce bol su içmeyin. Çünkü bol su içmek vücutta terleme meydana getirir.





5- Duş alın ama saçınızı mutlaka kurutun. Islak saçla uyumak vücudunuzdaki nemi daha da artırır.





6- Çarşafınız her şeye rağmen terinizden dolayı yine nemliyse çarşafınızı değiştirin.





7- Yatağınız eğer pencerenin kenarında ise yerini değiştirin ya da perdeler kapalı olarak yatın.





8- Evinizin bahçesi veya balkonunuz var ise buralarda yatın. Şayet bahçede yatıyorsanız yattığınız yerin altına çiğ düşmesini engellemek için bir naylon örtü serin.





9- Uyku saatine kadar özellikle yağsız peynir, kavun veya karpuz yiyin.





10- Evinizdeki klima yattığınız odada bulunuyor ise yatmadan önce klimayı kapatın, başka bir odada bulunuyor ise gece açık bırakın.





11- Klima tamamen kapalı ise pervane ile hava akımı yaratın.





12- Gündüz klima ayarları orta derecede, gece ise en düşük ayarda olsun.





13- Aynı zamanda klimanın önündeki ızgaraların otomatik olarak belirli sürelerle dönmesi gerek.





14- Neme karşı giysileriniz bol, ince ve pamuklu giysiler tercih edin.





15- Özellikle siyah giymeyin, beyaz renkli giysileri tercih edin. Çünkü beyaz renk güneş ışığını yansıtır, ama siyah güneşi direk alır.





16- Dar kot pantolonları tercih etmeyin. Çünkü vücut ile giysi arasında hava boşluğu olmalı.





17- Gece uyurken de yatağınızda ince bir çarşafı tercih edin.





18- Çamaşırlarınızla yatmayın çünkü vücut soğumaya başlar.





19- İnce bir şort ve tişort giyin.





20- Yatmadan önce de yağlı yemekler değil; kavun, karpuz ve yağsız peynir yiyin.”





