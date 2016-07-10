Sıcaklar varis şikâyetini artırıyor, peki ne yapmalı?

Vücuttaki bütün damarlarda genişlemeye neden olan sıcak hava, varisli damarların da genişlemesine yol açıyor, bu da varisten kaynaklanan şikayetlerin artışı anlamına geliyor.

Varisler, vücutta kirli kanı taşıyan toplardamarların balonlaşarak işlevini kaybetmesi sonucunda meydana geliyor. Türkiye'de her 2 ila 3 yetişkinden 1'inde varis görülüyor.

NTV'nin haberine göre, sıcağın etkisiyle damarlardaki genişlemenin varisi olan kişilerde şikayetlerin artmasına neden olduğunu belirten Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, özellikle kadınlarda varislerin ağrı gibi sorunların yanı sıra estetik kaygılara da yol açtığını söyledi.

Bardakçı, sıcak havada vücuttaki su oranı azaldığı için damarlardaki pıhtılaşma sorununun daha kolay oluşabildiğini, bunun önüne geçmek için bol su içilmesi ve serin ortamlarda bulunulması gerektiğini söyledi.

Varis şikayetlerini azaltmanın en iyi yolu; yürümek

Kan akışını hızlandırmak için en iyi yöntemlerden birisinin yürümek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bardakçı, varisi olan hastaların uzun yürüyüşler için uygun destek çoraplarını giymeyi ihmal etmemeleri gerektiği önerisinde bulundu.

Yürüme imkanı bulunmayan ve uzun süre hareketsiz oturanlar için de dikiş makinesinin hareketi gibi ayaklarının önce ucunu, sonra topuklarını hareket ettirerek baldır kaslarını çalıştırabileceklerini belirten Bardakçı, yürüme egzersizlerinin yanı sıra yüzme gibi sporların da varis tedavisinde büyük oranda rahatlama sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Bardakçı, sıcak havaların vücuttaki bütün damarlarda genişlemeye neden olduğuna dikkati çekerek, "Varisli damarlar da toplardamarlarda genişlemeye yol açıyor. Varis olan damarlarda bu daha çok hissedilir hale geliyor. Sıcağın etkisiyle damarlardaki genişleme şikayetleri artıyor" dedi.