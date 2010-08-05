Sıcaklarda yediğinize dikkat edin

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Beslenmenizde bazı küçük noktalara dikkat ederseniz hem sıcak havaların hem düzensiz beslenmenin sizi kötü etkilemesini önlersiniz. Hem hafif yemek, hem kilonuzu korumak hem de vücut direncinizi azaltmamak için nelere dikkat etmelisiniz?



Bol sebze ve meyve ama proteinleri unutmayın



Meyve ve sebzelerin arttığı bu aylarda bol vitamin, mineral almak vücudunuzu toksinlerden temizlemeye yardımcıdır. İhtiyacınız olan suyun bir kısmını meyve ve sebzelerden de alırsınız. Ancak bir öğün sadece meyve yemek doğru değildir, gün içinde yeterli protein, karbonhidrat ve yağı tamamlamalısınız. Kırmızı et, tavuk ve ürünlerini azaltmakta bir sakınca olmaz ancak diğer protein kaynakları süt, yoğurt, peynir ve yumurta ile günlük beslenmenizi dengelemelisiniz.

Sebze yemeklerinin yanında yoğurt yemeğe çalışın veya en çok sevilen karpuz, peynir, ekmek üçlüsünü bir öğün olarak yapabilirsiniz. Aksi takdirde istediğiniz kadar karpuz yiyin midenizde geçici bir şişkinlik olur ama sonra acıkırsınız. Sizi tok tutacak posalı bir karbonhidrat ve biraz protein almalısınız.

Fazla miktarda yediğiniz bir yemek olursa sonrasında meyve ve sebze yemek hafifletir. Ama yapılan bir yanlış da istediğiniz kadar meyve yemektir. Meyvelerde şeker olduğu için fazla yediğinizde belli bir kalori alırsınız ve aldığınız her fazla kalori vücudunuzda yağ olarak depolanır. Kalorisi en az olan yiyecekler sebzeler ve genel olarak yapraklı otlardır diyebiliriz. En az kaloriyi haşlanmış, çiğ veya ızgara sebzelerden alırsınız.



Bol sıvı ama gazlı içeceklere dikkat



Sıcak günlerde sıvı ihtiyacınız artar ve daha çok su içmeniz gerekir. Ancak suyun yanında gazlı içecekler de artar. Asitli içecekleri mümkün olduğunca içmemeye çalışın çünkü bizim için sıvı kaynağı değildir, gereksiz şeker alırsınız . Mideniz ve sindirim sisteminiz için de zararlıdır. Bunun yanında gazlı içecekler daha çok acıkmanıza neden olur. Kola, gazoz gibi asitli içecekler yerine su, ayran veya taze meyve suyu içebilir, az şekerli limonata yapabilirsiniz. Meyve sularına dikkat etmelisiniz. 1 bardak meyve suyu içtiğiniz zaman 2-3 porsiyon meyve yemiş gibi olursunuz bu yüzden miktarlarına dikkat etmelisiniz.

Soda ve buzlu çay da yazın içebileceklerinizdendir ancak tansiyonu yüksek olan kişiler soda da sodyum olduğu için dikkat etmelidir. Genellikle gözden kaçan bir konudur bu, sodayı fazla tüketmek tansiyonu olanlar için sakıncalıdır.





Yazın en tehlikeli meyveleri: Üzüm, karpuz, incir





En şekerli meyveler olarak bilinen üzüm, kavun, karpuz ve incir genellikle şeker hastaları için yasaktır ve diyetlerden çıkarılır. Miktarına dikkat edildiği sürece bu meyveler de yenebilir. 1 orta boy elma ne kadar şeker içeriyorsa bir avuç üzüm de o kadar şeker içerir. Her zaman belirttiğim gibi porsiyon miktarları önemlidir. Bir seferde büyük bir salkım üzüm yemek değil az miktarlarda gün içine dağıtarak yemek şekeri yükseltmez. Ama toplumumuzda genelde meyve yemek, yemek sonrasında meyve sepeti şeklinde olduğu için bu sadece şeker hastası için değil herkes için yanlıştır. Yemek üstüne yiyeceğimiz meyve de 1 avuç kadar olmalıdır.



Ne güzel zayıflıyorum!





Bol su, yaz sıcağı, iştahınız fazla yok, yemeklerde az yeniliyor kilo vermemek elde değil… Ancak yedikleriniz birden azalırsa ve yemeniz gerekenleri yemiyorsanız verdiğiniz kilo su ve kastır. Daha sonra bu kiloyu geri alabilirsiniz. Hafif yemekle, hiçbir şey yememek aynı şey değildir. Yağlı, kızartılmış, fast food veya mangalda sınırsız et, tavuk şeklinde beslenmemek gerçekten sizi hafifletir. Ancak biraz önce de belirttiğim gibi diğer proteinlerden almalısınız ki daha dengeli kilo verin. Aksi takdirde vücut direnciniz azalır ve daha çok yorulursunuz. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu uzun öğün aralarıdır. Akşam yemekleri yaz saati ile daha geç yenebilir ama akşamüstü mutlaka bir şeyler atıştırılmalıdır. Geç yenen yemekler sindirim sistemi için iyi değil ama yemeğiniz hafif ve az miktarlarda olursa saatleri biraz öteleyebilirsiniz. Eğer çok acıkmış olarak sofraya oturursanız daha fazla yemek yersiniz, bu midenizi de rahatsız eder, daha fazla kilo almanıza da neden olur.



