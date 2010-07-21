Sıcaklarda röntgenciler iş başında

T24- Avrupa’yı kavuran sıcaklardan faydalanan sapıklar havuz, göller ve parklarda soyunan kızları, uzaktan kumandalı mini kameralarla kayda alıyor. Çıplak görüntüler video paylaşım siteleriyle, porno sitelerine servis ediliyor.





Karlsruhe Rhein-Neckar bölgesin Bad Schönborn kasabasında bir gölde soyunma kabinine mini kamera yerleştiren 44 yaşındaki röntgenciyi 2 bayan yakalattı. Göl ve havuzlarda soyunma kabinlerine gizli kamera yerleştiren röntgenci genç kızların çıplak görüntülerini kayıt ediyordu. Geçtiğimiz gün Bad Schönborn kasabasın gölünde serinlemek isteyen iki bayan bu durumu fark edince, kamerayı kabine yerleştiremeden olay yerinden arabasıyla kaçan röntgenciyi plakası ele verdi. Polis kısa zaman içinde röntgenciyi yakalayıp, gözaltına aldı. Halkı rahatsız etmekten yargılanması beklenen röntgenciyi büyük miktarda para cezası bekliyor.

KABİNLERE DİKKAT EDİN



Göl ve havuzlarda soyunma oda ve benzer kabinlerin güvenli olup olmadığını araştırın. Soyunmadan önce kabinler üzerinde, etrafında herhangi bir elektronik aygıt olup, olmadığını denetleyin. İzinsiz kamerayla görüntü alanları en yakın polis merkezine ihbar ediniz. Röntgenciler aynı bankamatiklerde (ATM)cihazları üzerine uzaktan kumandalı mini kamera yerleştirip, internet üzerinden banka bilgileri ve istenmeyen görüntülerinize sahipleniyor.

