Sıcaklar Ramazan'da da etkisini sürdürecek

T24 - Yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden sıcaklar, Ramazanın ilk haftasında da etkisini sürdürecek.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Basra alçak basıncından kaynaklanan sıcakların Temmuz ayının son haftasından bu yana yurt üzerinde etkili olduğunu hatırlattı.

Sıcakların alçak basınçtan kaynaklanması nedeniyle günübirlik değişimlerin söz konusu olmadığını anlatan Çağlar, gelecek hafta boyunca da Basra sıcaklarının yurt genelinde etkili olacağı uyarısında bulundu.

Çağlar, "Önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıklar yurt genelinde ortalamanın yine 6 ila 8 derece üzerinde olacak. Sıcaklıklar ayın 15-16'sına kadar iç kesimlerde 39, bazı yerlerde 40 dereceye kadar yükselecek. Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek" dedi.

Yüksek sıcaklıklara karşın bazı yerlerde lokal yağışlar söz konusu olduğunu anlatan Çağlar, Isparta, Burdur çevrelerinde, Kars, Ardahan, Artvin civarında yerel sağanak yağışlar beklediklerini ifade etti.

Mehmet Çağlar, şunları söyledi:

"Önümüzdeki bir haftalık süre içinde atmosferin genel sirkülasyonunda gerek yağış, gerekse sıcaklıklar bakımından çok büyük dalgalanmalar yok. Mevcut yüksek sıcaklık değerlerinde bariz bir düşüş beklentisi önümüzdeki bir haftalık süre içerisinde söz konusu değil. Gündüz sıcaklıkları normalin 6 ila 8 derece üzerinde seyrederken, lokal yağışlar da kuzeydoğu kesimlerde ve göller yöresinde görülecek.

Dolayısıyla atmosferin genel dinamiği ağustos ayına yakışır şekilde devam edecek. Çünkü uzun yıllar trendi de ağustos ayında çok az yağışlı, yüksek sıcaklıkların olduğu dönem olarak karşımıza çıkıyor. 2000-2007 yıllarında da bunun gibi, hatta bundan daha uzun süre sıcaklıkların yaşandığı dönemler oldu. Sıcaklıklar aşağı yukarı geçtiğimiz dönemde olduğu gibi. Kısmi azalmalar var ama yine de mevsim normallerinin üzerinde."

"Ramazanın geneli sıcak olacak demek mümkün değil"

Çağlar, sıcaklıkların devam edip etmeyeceğine yönelik de "Ramazanın geneli sıcak olacak demek mümkün değil. Elimizde 10 günlük bilgiler var. Bunun ilk bir haftasına ait bilgiler daha sağlıklı. Bu bir haftalık süre içinde sıcaklıklarda çok bariz bir azalma söz konusu değil. Bu demek değildir ki çok uzun süre böyle gidecek. Biz 24 saat takip ediyoruz. Bunun takipçisiyiz. Bunu değerlendirip gerekli değişiklikleri kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.

Sıcaklığın gün içinde en fazla olduğu saatlerin 11.00 ile 16.00 arası olduğunu belirten Çağlar, oruç tutanlar ve sağlık problemi bulunanların mümkün olduğunca bu saatlerde dışarıya çıkmaması, direk güneş ışığına maruz kalmaması gerektiği uyarısında bulundu.