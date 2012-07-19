Sıcaklar mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkacak!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hava sıcaklıklarının, Ramazan ayının ilk günleri ve yeni haftada bütün yurtta artmaya devam edeceğini açıkladı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 ve 12 Temmuz 2012 tarihlerinde bütün yurtta yüksek sıcaklık uyarısı yapıldığını hatırlatarak, 15- 16 Temmuz tarihlerinde yurdun büyük bölümünde 2012 yılı temmuz ayının en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini belirtti.

Hava sıcaklığının bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde itibaren tekrar artmaya başlayacağını ifade eden Bakan Eroğlu, Ramazan ayının ilk günleri olan hafta sonu ve önümüzdeki haftada da bütün yurtta artmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Eroğlu, hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece, güney ve iç kesimlerinde ise 5- 8 derece üzerinde olacağının tahmin edildiği ifade etti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanabilecek güneş çarpmasına karşı özellikle güneş ışınlarının dik geldiği sırada dikkat edilmesi gerektiğini belirten Veysel Eroğlu, yaşlılar, çocuklar, engelliler ve hamilelerin güneşte kalma süresinin en aza indirilmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Bakan Eroğlu, beklenen yüksek sıcaklık ve düşük nem dolayısıyla meydana gelebilecek orman yangın riskine karşı çiftçilerin anız yakmaması ve vatandaşların ve ilgililerin duyarlı ve tedbirli davranmasını istedi.