-SICAKLAR ANTALYA'DA ASFALTI ERİTTİ ANTALYA (A.A) - 13.07.2011 - Antalya'da sıcaklar nedeniyle bazı yollardaki asfalt eridi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar da sahillerde serinlemeye çalıştı. Sıcak nedeniyle, Akdeniz Bulvarı başta olmak üzere birçok ana caddedeki asfaltın yer yer eridiği görüldü. Karayolları ekipleri eriyen asfalt üzerine ''filler'' adı verilen öğütülmüş taş dökerek, olası kazalara yönelik önlem aldı. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğünü belirterek, nem oranının yüzde 65-70 oranında olduğunu bildirdi.