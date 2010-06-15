Sıcak ve nemli hava uyarısı!

T24 - İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesimi sıcak ve nemli havanın etkisine giriyor. Uzmanlar “Termometreler sizi yanıltmasın, nem nedeniyle sıcak 3-4 derece daha fazla hissedilecek ve daha bunaltıcı olacak” diye uyardı.
Yaz mevsiminin ilk günlerini yağışlı ve serin bir havayla geçiren İstanbulluları bu hafta yüksek nem oranının da etkisiyle boğucu sıcaklar bekliyor. Bugün nem oranının bazı ilçelerde yüzde 70’lere kadar çıkabileceği belirtilirken, ölçülen sıcaklık neme bağlı olarak 3-4 derece daha fazla hissedilecek.
İstanbul’da dün termometreler 27-28 dereceyi gösterirken nem oranının Sarıyer, Florya, Şile ve Çatalca gibi bazı ilçelerde yüzde 85’lere varması nedeniyle hissedilen sıcaklık 30 dereceyi aştı. İstanbulluları bunaltan nemli ve aşırı sıcak havanın bu hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.Bol bol sıvı alın
Uzmanlar aşırı nemli havanın özellikle kronik hastalığı olanlarla yaşlılar için büyük risk taşıdığına dikkat çekti. Avrupa Hipertansiyon Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Serap Erdine, yüksek neme bağlı sıcaklık artışlarının özellikle kalp ve şeker hastaları için çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Aşırı sıcak ve nemli havalarda hipertansiyon, kalp ve şeker hastalarının mümkün olduğunca evden çıkmamaları gerekir. Hatta ev içindeki günlük aktiviteleri kısıtlamakta da fayda var” diye konuştu.
Aşırı sıcak ve nemli havada sıvı alımlarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdine, “Bol bol su tüketilmeli. Kafeinli ve alkollü içeceklerin yanı sıra sigaradan da kesinlikle uzak durulmalı” dedi.Hatalı tahminler
Bu arada dün gün boyu etkisini sürdüren nemli ve sıcak havanın ne kadar süreceğini öğrenmek için Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi www.meteor.gov.tr’ye
girenler gözlerine inanamadı. Sitede İstanbul için 5 günlük tahminlerin yer aldığı bölümde salı günü en yüksek sıcaklık değerinin 29 derece olduğu belirtilirken, nem oranının ise en yüksek yüzde 97 olacağı bilgisi yer aldı. Sitede yer alan hava sıcaklığı-bağıl nem cetveline göre bu değerler, hissedilen sıcaklığın 38 dereceye çıkabileceği anlamına geliyordu. Tahminlerde salı günü için Hadımköy ve Silivri’de nem oranının en yüksek yüzde 100 olacağı belirtilirken, Ümraniye, Çatalca, Eyüp ve Beykoz’da yüzde 99, Kadıköy ve Şile’de ise yüzde 98’e çıkabileceği belirtiliyordu.
Bu yüksek oranlar şaşırtırken, Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım bu rakamların hatalı olduğunu söyledi. Yıldırım, “Böyle bir tahmin hiçbir zaman olmaz. Gece değerleri için belki otomatik olarak girmiş olabilirler. Ancak yüzde 99-100 mantıklı rakamlar değil.” dedi.
Sokakta ‘siesta’ zamanı
Hava sıcaklığı ve yüksek nem oranı İstanbul’da yaşamı olumsuz etkiliyor. Tabii ki bu olumsuzluk sadece insanlar değil, hayvanlar da nasibini alıyor. Sıcaktan bunalanlar, gölgelik yerlerde dinlenmeye çalışıyor. Bebek’te yakaladığımız bu görüntü durumu çok güzel özetliyor. Bir genç ve yanında altı köpek; kaldırıma sere serpe uzanmışlar. Binaların gölgesinde hem sıcağın etkisini savuşturuyor hem öğle şekerlemesi yapıyor.