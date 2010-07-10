Sıcak ve güneşli günler yakında...

T24 - İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde lokal kuvvetli yağış bekleniyor. Türkiye yağmurlu günlerin ardından sıcak bir haftaya 'merhaba' diyecek. Pazar gününden itibaren ülkenin tamamında yağışlar sona erecek. Önümüzdeki hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “meteorolojik uyarıda”, bugün saat 20.00'ye kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova dolaylarında aralıklı ve lokal olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Vatandaşlar, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım riskine karşı uyarıldı.





Yağış Anadolu yakasında etkili oldu



İstanbul’da, meteorolojik uyarıların ardından beklenilen yağış, Anadolu Yakası’nda etkili oldu.



Kısa süren sağanak yağış, saat 00.30'dan itibaren Anadolu Yakası'nda etkili olurken, Beykoz Kavacık Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Öge Sokak Numara 51'deki Yıldırım apartmanının bodrum katındaki marangoz atölyesini su bastı. Atölye sahibi Ruhi Ateş, daha önceki yağmurlarda da atölyesinin sular altında kaldığını söyleyerek, belediyeden çözüm bulunmasını istedi. Çiftlik Caddesi üzerindeki Minik Kalpler anaokulunu da su bastı. Anaokulunun sahibi emekli öğretmen Salih Gökçe, sağanak yağmurlarda sürekli su baskınlarının yaşandığını söyledi.





Yağışlar yerini yeniden sıcak ve güneşli günlere bırakıyor...



Türkiye yağmurlu günlerin ardından sıcak bir haftaya 'merhaba' diyecek. Pazar gününden itibaren ülkenin tamamında yağışlar sona erecek. Önümüzdeki hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak.



Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bir gün daha devam edecek. Pazar gününden itibaren ülkenin tamamında yağışlar sona erecek. Önümüzdeki 1 hafta boyunca Türkiye tam anlamıyla Temmuz sıcaklarını yaşayacak.



Bu geceden yarına kadar, yağmur Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağacak. Özellikle Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Sakarya boyunca sağanaklar zaman zaman kuvvetli olacak.



İstanbul'da bu gece de yağış sürecek ancak yarın sabah-öğle arası kuvvetli yağışlar görülecek. Yarın akşam yağış kesilecek ve İstanbul'da hava bir hafta güneşli ve sıcak geçecek.



Ankara yarın hafif yağmurlu, İzmir rüzgarlı ve biraz bulutlu. Her iki kent de hafta sonu 5 derece ısınacak. Adana'ya pazardan itibaren yazın en sıcak günleri geliyor.



İşte bölge bölge hava raporu:



Marmara bu gece ve yarın yağışlı. Yarın sabah ve öğle saatlerinde yağmurun kuvveti daha fazla. Yarın akşamdan itibaren yağış Marmara'yı terk edecek ve yaz önümüzdeki hafta geri gelecek. 25 derecenin altına inen sıcaklık pazardan itibaren 10 derece artışla 35 dereceye dayanacak.



İç Anadolu'nun batı kesimleri 3-4 derece serinledi. Eskişehir, Ankara arası 1 gün daha bulutlu ve hafif yağmurlu. Pazardan itibaren sıcak hava dalgası geliyor.



Ege ve sahillerinde de 2-3 derecelik sıcaklık düşüşleri yaşandı. Ancak hafta sonu 5 derece artışla sıcaklık yüksek değerine geri dönecek. Salıdan itibaren ise sıcak hava dalgası geliyor. Ancak iki haftadır kıyılara sert esen karayel, bu hafta da serinlik verecek; nemi sahillerde yüzde 40'ın altında tutarak havanın bunaltmasını engelleyecek.



Akdeniz'de Ege'nin aksine nem lodosla yüzde 70'e ulaşacak. Pazardan itibaren Akdeniz ve Güneydoğu'ya yazın en sıcak günleri gelecek. Diyarbakır pazar güü 44 derece.



Doğu Anadolu yazı çok sıcak geçiriyor. Üstelik daha sıcak günler gelecek. Isı çarpmalarına dikkat edilmeli. Erzurum 35, Malatya 40 dereceye çıkıyor.



Batı Karadeniz çok serin ve yağmur kuvvetli ama yarın hafifleyecek. Pazar günü Bolu, Karabük, Trabzon ve Rize dolaylarında yağmur sürebilir.





