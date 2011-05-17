Sıcak havaya yağmur molası!

T24 - İki günde kışı unutturan güneş, yerini bulutlara bırakacak. Türkiye, bugünden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkisine giriyor.

Bugün yurt genelinde sıcaklıklar 29 dereceye kadar yükselecek. Ancak Perşembe ve Cuma günleri gök görültülü sağanak yağışlar geliyor. Ülkenin kuzeyi dışında kalan tüm bölgeler gök gürültülü bir yağışın etkisi altına girecek.

Perşembe ise, Antalya , Konya ve Hakkari çevresi dışında tüm yurt sağanak yağışlı bir gün geçirecek.

Cuma günü Orta ve Güney Ege, Batı Akdeniz ile Güney İç Anadolu bulutlu bir güne uyanacak ancak Türkiye’nin diğer bölgeleri hafta sonuna sağanak yağışlarla girecek.

Cumartesi ve Pazar günleri ise sadece, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer yer sağanak yağış geçişleri görülecek.





