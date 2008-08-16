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Yaşam

Sıcak havaya devam

Aşırı sıcak hava, önümüzdeki hafta da sürecek. Sıcaklıklarla birlikte nem oranı da yükselince insan sağlığı için tehlikeli olmaya başladı

16 Ağustos 2008 03:00

Aşırı sıcak geçen bir haftanın ardından, yeni haftada da hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yurdun Kuzey Doğu kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği, diğer bölgelerimizin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın Doğu Anadolu'nun kuzeyi , Doğu Karadeniz'in içkesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, pazartesi günü Doğu Anadolu'nun Kuzey Doğusu, salı günü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, çarşamba günü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Sivas, Karaman, ve Niğde)'nin çevreleri yağışlı, cuma günü ise İç Anadolu'nun Güney Doğu'su, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak yağış geçişleri görülecek.
Yağışların kısa süreli ve yerel olacağı belirtildi.



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