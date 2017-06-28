Sıcak havalarda hayvan bakımında dikkat edilmesi gerekenler

Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) Başkanı Veteriner Hekim Mete Betin, gölgede dahi 35 dereceyi bulan sıcak havadan hayvanların çok iyi korunması gerektiğini, dikkat edilmemesi durumunda ani ölümlerin olabileceğini söyledi. Yaz aylarında hayvanların çok hassaslaştığını hatırlatan Mete Betin, "Havanın değişmesi ile evcil hayvanlar zor anlar yaşamaya başlıyor. Birçok insan hayvanların acı çektiğini onların da bizim gibi canının yandığını anlamıyor. Ancak hayvanlar, sıcaktan bizden daha çok etkileniyor" dedi.

Güneş çarpmalarına dikkat

Yaz aylarında hayvanların beslenmesine de dikkat edilmesi ve serinletilmek için çok sık yıkanmaması gerektiğini belirten Betin, "Sıcaklarda güneş çarpmalarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hayvanlar sabah veya akşam saatlerinde sokakta gezdirilmeye çıkarılmalı. Ev veya bahçede serin yerlerde tutulup içme suyu eksik bırakılmamalı. Yaz nedeniyle alerjik durumları artan hayvanların beslenmesi de sıcaklarda hassaslaşıyor. Hayvanları beslerken yağlı yiyeceklerden, aşırı protein içeren ve enerji veren gıdalardan uzak tutmak gerekiyor" dedi.

Otomobilde hayvan bırakmayın

Otomobil ve evlerin damında kısa süreliğine dahi olsa hayvanların bırakılmaması gerektiğini belirten Veteriner Betin, yaz aylarında bu şekilde bir çok hayvan ölümünün meydana geldiğini söyledi. Hayvanın ani strese girerek boğulduğunu belirten Betin, "Çukurova Bölgesi'nde evinin damına köpeklerini bağlayan birçok kişi hayvanlarını öğlen ve akşam saatinde görüyor. Ancak güneşin altında bekleyen hayvan zor anlar geçiriyor. Bazı kişiler ise otomobiline aldığı hayvanı ile sokağa çıkıyor. Hayvan otomobilin içinde bırakılarak alışverişe çıkılıyor. Bu şekilde birçok hayvan, içi aniden ısınan otomobilin içinde can veriyor" diye konuştu.