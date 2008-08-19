Sıcak havalar depresyon nedeni olabilir

Hepimizin de başı sıcak havalarla dertte… Üstelik yüksek sıcaklık bizleri bunaltmakla kalmıyor, psikolojimizi de bozuyor. Uzmanlar, Madame Figaro dergisine yaptıkları açıklamalarda, sıcak havaların sadece metabolizmamızı değil ruh sağlığımızı da olumsuz yönde etkilediğini belirttiler.



Siz de sıcaklarla başa çıkamıyor, heyecanla gelmesini beklediğimiz sıcakların artık bitmesini diliyorsanız, kulübe hoş geldiniz. Çünkü sıcaklarla başa çıkmak kimi zaman gerçekten zor oluyor. Tahammülsüzlük, öfke, aşırı sinir, depresyon, uyku bozuklukları, sıcakların yan etkilerinden sadece birkaçı!



Medicana Hospitals Bahçelievler’den Psikiyatrist Dr. Fikret Hacıosman, sıcak havaların metabolizmamız kadar ruh sağlığımızı da olumsuz etkilediğini söylerken, Medicana Hospitals Çamlıca İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Yurt ise sıcakların fizyolojik yönü olan sıcak krampları, sıcak vurgunu ve sıcak çarpmalarına karşı uyarıyor. Aşırı sıcaklarla başa çıkmanın yöntemlerine gelince: Bol sıvı tüketmek, alkol alımından ve vücudu saran giysilerden uzak durmak; fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve mümkün olduğunca serin yerlerde dinlenmek şart…



Yan etkilere dikkat



Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının yarattığı olumsuz koşullar, hem metabolizmayı, hem de ruh sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Sıcak çarpması, sıcak vurgunu, sıcak krampları gibi fiziksel etkilerin yanı sıra aşırı sinir, öfke nöbetleri, depresyon, tahammülsüzlük, uyku bozuklukları sıcak havaların en belirgin etkileri arasında yer alıyor.



Dr. Fikret Hacıosman, depresyon belirtilerinin yaz aylarında arttığına dikkat çekerek, “Depresyon belirtilerinin yaz aylarında artış gösterdiğini istatistiksel olarak biliyoruz. Aşırı sıcaklar beraberinde aşırı sinir, depresyon, uyku bozukluğu ve öfkeye neden oluyor. İnsanlar hiçbir şey ortada yokken aniden öfke patlaması yaşayabiliyor” diyor.



Kişilerin kendisini sıcaklara psikolojik olarak hazırlaması gerektiğini söyleyen Dr. Hacıosman, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kişi kendini sıcaklara psikolojik olarak hazırlarsa, olumsuz davranışların da önüne geçmiş olur. Evden dışarı çıkarken, ‘Bugün sıcak olabilir, kişiler gösterilmemesi gereken tepkiler verebilir. Ama ben sinirlenmemeliyim’ düşüncesiyle hareket etmeli. İnsanın bilinçaltına yerleştirdiği düşüncelerin kendisini yönlendirmedeki önemi unutulmamalı. Bilinçaltına ne yüklenirse hareketlerde o görülür. Bu nedenle ‘Sakinim ve sıcaktan etkilenmeyeceğim’ dediğimiz zaman sinirlerimize hâkim olabilir ve kendimizi olumsuzluklara karşı hazırlayabiliriz”



Yazın boşanmalar artıyor



Aşırı sıcaklarda daha coşkulu olan kişilerin her zaman yapamayacakları radikal kararlar alma eğilimi gösterdiklerini ifade eden Dr. Hacıosman, “Sıcak yaz ayları, coşkunun arttığı, özellikle hasta kişilerde sağlıklı karar vermenin iyice zorlaştığı dönemler. Bu dönemlerde insanlar boşanmak, yeni iş kurmak, iş bırakmak gibi radikal kararlar alabiliyor. Ani öfkelenen ve daralan insanlar, bol bol yüzlerini soğuk suyla yıkamalı ve daha serin yerlere gitmeli. Sıcak hava konsantrasyon kaybının yanı sıra dikkat eksikliğine neden oluyor ve psikolojik olarak da insanları çok daha fazla etkiliyor” dedi.



(Madame Figaro)





