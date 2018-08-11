Sıcak havalar artık hayvanlara eziyet olmaktan çıkıyor

İSTANBUL, (DHA) – BEYOĞLU Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte köpeklerin serinlemesi amacı ile barınaklara vantilatör yaptırdı. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Metin Topcan, “Sıcaklıklar sebebiyle hayvanlarda huysuzlaşıyor ve asileşiyor. Vantilatör ile hem içerideki havanın dolaşımını sağlamak hem de serinlik vermek için bu projeye başvurduk” dedi.

Türkiye’de hava sıcaklıklarının normal seyrinin üzerine çıkmasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlara vatandaş bir nebze el uzatmaya çalışırken, Beyoğlu Belediyesi de Halıcıoğlu’nda bulunan barınaktaki köpekler için yeni bir çözüm üretti. Barınakların üzerine vantilatörler takıldı ve bu sıcak yaz günleri onlara da eziyet olmaktan çıkmış oldu.

“SICAKLIKLAR SEBEBİYLE HAYVANLAR DA HUYSUZLAŞIYOR”

Uygulama hakkında bilgi veren Topcan, barınakları vantilatör sistemi ile donattıklarını hatırlatarak, “Gölgede bile 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklar var şu anda. Biz insanlar gibi hayvanlarda aynı sıkıntıyı yaşıyor. Sıcaklıklar sebebiyle hayvanlarda huysuzlaşıyor ve asileşiyor. Vantilatör ile hem içerideki içerideki havanın dolaşımını sağlamak hem de serinlik vermek için bu projeye başvurduk. Bu uygulamadan sonra hayvanlarımız da rahat etti” şeklinde konuştu.

“ONLAR MUTLU OLUNCA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ”

Sıcak havalar sebebiyle hayvanların hırçınlaştığını özellikle ifade eden Topcan, “Çok uysal dediğiniz hayvan bile o sıcaklarda bunalıyor. Kafes içerisinde rahat duramıyor. Ancak şimdi çok rahatlar. Bizde rahatladık ve onlarında mutlu olduklarına inanıyoruz. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz” dedi.

Sıcaklıklar sebebiyle hayvanların içtiği suları da sürekli yenilemek gerektiğini vurgulayan Topcan, “Yarım saatte bir suları yeniliyoruz bizde burada. Öte yandan barınaklarda oluşan ve oluşacak olan kötü kokuları engellemek adına dezenfekte yöntemi kullanıyoruz. Bu da olumsuz kokuları engelliyor. Bu kokuya artık hayvanlarımız da alıştı zaten Bakanlık onaylı herhangi bir zararı da yok. Ayrıca buraya gelen misafirlerimiz ağırlaşan hayvan kokusuna maruz kalmıyorlar. Hem gelen misafirleri mutlu ettiğimiz için hem de barınaktaki hayvanlarımızı mutlu ettiğimiz için bizde mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

Metin Topcan, sokak hayvanları için de herkesin daha duyarlı olması gerektiğini ve evlerin önüne bir kap su koyulması gerektiğini söyledi.

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