Sıcaktan bunalanları serinleten haber; yağış geliyor!

Yurt genelinde etkisini gösteren bunaltıcı sıcaklar Ankara'da sabah saatlerinde yerini yağmurla gelen serinliğe bıraktı. Türkiye'nin genelinde de yağış bekleniyor

Sıcak havalardan bunalan Başkentliler yağmur sürpriziyle güne merhaba dedi. Aniden bastıran ve kısa süreli etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollar göle döndü. Sürücüler biriken yağmur sularında ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda trafikte yoğunluk oluştuğu görüldü.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinin sağanak etkisi altına gireceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceğini bildirdi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu hakkında alınan son tahminler...

cuma günü Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanağın etkili olacağını anlatan Güler, cumartesi, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu 'nun kuzeybatısının, pazar günü Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin, pazartesi ise Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanağın etkisi altına gireceğini dile getirdi.



Marmara ve İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin altına düşüyor



Güler, Marmara Bölgesi'ninde de kuzeyden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağını anlatarak, "Marmara Bölgesi'nde bugünden itibaren görülecek sağanakla sıcaklıklar 3-4 derece düşecek. Cuma cumartesi günleri rüzgar kuzey ve doğu yönlerden (poyraz), saatte 30-50 kilometre hızla esecek. Trakya'da sıcaklıkların 27-28, Kocaeli'de 28-29, Sakarya'da 25-27, Bursa ve Balıkesir'de ise 29-30 derecelere düşmesini bekliyoruz" dedi.

İstanbul genelinin gök gürültülü sağanaklı olacağını ifade eden Güler, "Sıcaklık en yüksek 32 derece olacak. Cumartesi günü kuvvetli sağanak, en yüksek sıcaklık 30 derece, pazar gök gürültülü sağanak, en yüksek sıcaklık 28 derece, pazartesi gök gürültülü sağanak en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Salı günü ise yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu, sıcaklığın en yüksek 29 derece civarında olacak" diye konuştu.

Güler, özellikle cumartesi ve pazar günleri Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak sağanaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.