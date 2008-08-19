Sıcak havada sınav bayılttı

Muğla Üniversitesi Kampüs Spor Tesisleri'nde yapılan özel yetenek sınavının ilk gününde, 202'si kız 1042 aday, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) girmek için mücadele etti.



Özel yetenek sınavları kapsamında, kadınlarda 100 metre ve 800 metre, erkeklerde ise 100 metre ve 1500 metre koşuları yapıldı.Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte yapılan koşu sırasında, öğrenciler zor anlar yaşadı. Sıcak hava nedeniyle öğrencilerin bazıları bayıldı. Bazıları da bitiş çizgisine vardıktan sonra rahatsızlanarak ambulansa alındı.



Seçmeler sırasında düşerek ayak bileğinden yaralanan Duygu Deliktaş ve yakınları, uzun süre ambulans beklediklerini iddia etti. Öğrencinin yakınları ile sağlık görevlileri arasında yaşanan tartışmanın ardından Deliktaş, ambulansla sınavın yapıldığı saha dışına çıkarıldı. Yakınları, ambulansın öğrenciyi hastaneye kadar götürmemesine tepki gösterdi.

Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şener Oktik, özel yetenek sınavlarının şeffaf ve herkese açık şekilde yapıldığını belirtti.Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle sınav saatlerinde değişiklik yaptıklarını ifade eden Oktik, şunları kaydetti:

"Havanın sıcak olması nedeniyle elemeleri sabah ve akşam saatlerinde yapıyoruz. Öğle saatlerinde ara vererek havanın daha serin olduğu saatleri bekliyoruz. Sınava katılan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum.

Sınav yapılan sahada bir ambulans sürekli bekliyor. Sınavın yapıldığı kampüs hastanelere çok yakın olduğu için ilave ambulansa gerek duyulmadı."

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Antrenörlük Eğitimi (normal öğretim), Antrenörlük Eğitimi (ikinci öğretim), Spor Yöneticiliği (normal öğretim) ve Spor Yöneticiliği (ikinci öğretim) bölümlerine toplam 180 öğrenci alınacak. AA