Sıcak hava zihinsel yavaşlamaya sebep olur mu?

Sıcak hava kendinizi yorgun ve huysuz hissetmenize ve hatta riskli kararlar almanıza yol açabilir. Yeni bir araştırma, sıcaklığın zihinsel yavaşlamaya neden olduğunu da ortaya koydu.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre yaz mevsimi kendini iyice hissettirirken, sıcaklıkların giderek artması, özellikle yaşlılar ve küçük çocukların sağlığını riske atıyor. Öte yandan, sıcak hava dalgaları sadece yaşlıları ve çocukları değil gençleri de olumsuz etkiliyor. Yeni bir araştırma, sıcak havaya maruz kalan ve klimasız odalarda uyuyan üniversite öğrencilerinin bilişsel performanslarının düştüğünü ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi’ne bağlı T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu’ndan araştırmacılar, Boston’daki bir sıcak dalgası öncesinde, sırasında ve sonrasında klimalı odada uyuyan 24 öğrenci ve klimasız odada uyuyan 20 öğrenciyle çalışmış.

"Bilişsel fonksiyonlarında ciddi bir bozulma oldu"

Araştırmanın lideri Jose Guillermo Cedeno Laurent, ekibinin deney sırasında birçok etkeni izlediğini söylüyor: “Her 5 dakikada bir, odalardaki sıcaklık, nemlilik, karbon dioksit ve gürültü gibi çevresel etkenleri ölçtük. Ayrıca her katılımcıya, kalp atışlarını, terlemeyi ve uykuyu ölçebilen bir fiziksel eylem monitörü verdik."

12 gün süren deney sırasında, klimasız öğrenci yurdundaki ortalama sıcaklık 26 derece ve klimalı yurttaki sıcaklıksa 21 derece civarında ayarlanmış. Cedeno, “Sıcak dalgası sırasında klimasız odada kalan öğrencilerin bilişsel fonksiyonlarında ciddi bir bozulma olduğunu görmek bizi şaşırttı” diyor.

Sıcak dalgasını klimasız odada atlatanlarda en çok dikkat çeken şey, çabuk karar almaları gereken durumlarda gecikmeli tepki vermeleri olmuş. Michigan Üniversitesi’nden psikolog Daisy Chang sıcaklığın riskli kararları nasıl etkilediğini araştırmış.

Chang, aşırı sıcaklığın tek etken olmadığını söylüyor: “Bu durumda çok sayıda başka etken devreye girebilir. Sıcaklığa maruz kalmak bu sonucu tek başına yaratmayabilir. Sıcaklık uyku kalitesini de etkilemiş olabilir. Daha az dinlenmiş olabilirler ve dolayısıyla enerjileri veya zihinsel kapasiteleri ya da odaklanma yetileri azalmış olabilir”

Klimalı odada karbondiaoksite rağmen uyku daha kaliteli

Öte yandan, klimasız yurttlarda kalan öğrencilerin vantilatörler ve sokak gürültüsünden dolayı daha sık uyandıkları da görülmüş. Ayrıca bilişsel yeteneği olumsuz etkileyebilen karbondioksitin klimalı odalarda daha fazla birikmesine rağmen, serin odalardaki öğrencilerin daha iyi uyuduğu gözlemlenmiş.

Cedeno’ya göre bu sonuçlar, sıcaklığın insanları nasıl etkilediğini anlamanın çok önemli olduğunu ortaya koymuş: “Sıcak dalgalarının hepimizi etkilediğini gördük. Bu etkiler, genç ve sağlıklı üniversite öğrencilerine kadar uzanıyor. Ve sıcaklığın bu gençlerin bilişsel fonksiyonlarını ciddi oranda etkilediğini gördük.”

Bu, asgari risk taşıdığı düşünülen nüfusun bile sıcaklıktan etkilendiğini ortaya koyan ilk araştırmalardan biri. Küresel ısınmayı göz önüne alınırsak, bu tip çalışmaların çoğalmasını bekleyebiliriz.