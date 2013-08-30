Sıcak hava yerini yağmura bırakıyor, sıcaklıklar 4 derece düşüyor

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri), Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kütahya, Afyonkarahisar, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Konya'nın kuzey ve batısı, Samsun, Bayburt ile Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğleden sonra Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Ege'de kuzeybatı, zamanla Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetlice (30-50 km/s), Güney Ege Kıyıları'nda kuvvetli ve zamanla kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların öğleden sonra Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Yerel su baskını, Yıldırım, Yağış Anında Kuvvetli Rüzgar, Ulaşımda Aksamalar vb.) tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara:

Parçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, İstanbul'un Anadolu yakası ile Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya ile Kocaeli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE: Parçalı kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 30

İSTANBUL: Parçalı çok bulutlu, Anadolu yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

KIRKLARELİ: Parçalı çok bulutlu 30

SAKARYA: Parçalı çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Ege:

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege Kıyıları'nda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zamanla kısa süreli fırtına (40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İZMİR: Az bulutlu ve açık 32

MUĞLA: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35

UŞAK: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Akdeniz:

Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta, Burdur ve Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: Parçalı bulutlu 34

ANTALYA: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Korkuteli ve Elmalı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

HATAY: Genellikle parçalı, gece saatlerinde kıyı kesimleri çok bulutlu 33

K.MARAŞ: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 37

İç Anadolu:

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY: Az bulutlu ve açık, akşam ve gece saatlerinde parçalı yer yer çok bulutlu 34

ANKARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 32

ESKİŞEHİR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 28

KONYA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Batı Karadeniz:

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BARTIN: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak yağışın akşam ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 28

BOLU: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

KASTAMONU: Parçalı çok bulutlu, kıyıları ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışın öğleden sonra kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 28

ZONGULDAK: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak yağışın akşam ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 24

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE: Parçalı zamanla çok bulutlu 32

SAMSUN: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

TOKAT: Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 33

TRABZON: Parçalı zamanla çok bulutlu 28

Doğu Anadolu:

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

KARS: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

MALATYA: Az bulutlu ve açık 37

VAN: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Güneydoğu Anadolu:

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN: Az bulutlu ve açık 40

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 39

GAZİANTEP: Az bulutlu ve açık 36

ŞANLIURFA: Az bulutlu ve açık 40