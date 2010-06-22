Sıcak hava yağmurla serinleyecek

T24 - Geçtiğimiz hafta yüksek nem oranlarının da etkisiyle tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor.



Sıcaklıkların kuzey kesimlerde 1 ila 8 derece düşmesi beklenirken, sağanak yağmur hafta sonuna kadar etkili olacak.



İstanbul’da da geçtiğimiz hafta hissedilen sıcaklıklar gölgede 35 dereceye kadar çıkarken, bu hafta ise sağanak yağmur sıcaklığı 5 derece birden düşürecek. Dün sıcaklığın 32 derece olarak ölçüldüğü kentte çarşamba ve perşembe günleri ise en yüksek sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor.





