T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sıcak hava yağmurla serinleyecek

Geçtiğimiz hafta yüksek nem oranlarının da etkisiyle tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - Geçtiğimiz hafta yüksek nem oranlarının da etkisiyle tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor.

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde 1 ila 8 derece düşmesi beklenirken, sağanak yağmur hafta sonuna kadar etkili olacak.

İstanbul’da da geçtiğimiz hafta hissedilen sıcaklıklar gölgede 35 dereceye kadar çıkarken, bu hafta ise sağanak yağmur sıcaklığı 5 derece birden düşürecek. Dün sıcaklığın 32 derece olarak ölçüldüğü kentte çarşamba ve perşembe günleri ise en yüksek sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24