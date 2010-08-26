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Yaşam

Sıcak hava geri dönüyor

Türkiye, bu hafta sonu tekrar 5 ila 7 derece birden ısınacak.

26 Ağustos 2010 03:00

T24- Türkiye, bu hafta sonu tekrar 5 ila 7 derece birden ısınacak. Serinleten rüzgarlar yarın akşam sona eriyor, hafta sonu yeniden yazın en bunaltıcı günleri gelecek.


Geçen hafta sonu serinleme yaşayan Türkiye'de havalar tekrar ısınıyor.


Yurdun en doğsunda şiddetli yağış var, Rize'ye geceden beri düşen yağış 170 kilogramı geçti, su
baskını ve taşkınlara karşı bu geceye kadar dikkat.


İstanbul 1 gün daha rüzgarlı, poyraz 25 km esecek, gölgede hava serin olacak. Ancak hafta sonu zayıf lodosla İstanbullular tekrar aşırı bunalacak. Ankara 33 derece, en sıcak pazar günü ve 38 derece. İzmir'de bir gün daha karayel var, hafta sonu sahillerde bile zayıf lodos esecek. Adana'da ise nem düşmüyor.


MARMARA

Marmara'da poyraz 1 gün daha sert. Hafta sonu zayıflayacak. Pazar günü ise Marmara genelinde rüzgar lodosa dönüşeceğinden, serinlik yerine bunaltıcı havalar esecek. Dereceler 38-39'a kadar tırmanacak.


İÇ ANADOLU

İç Anadolu'da akşam ve geceler epey serinledi. Sıcaklık 16-17, Sivas'ta ise gece 12 dereceye kadar düştü. Gündüz sıcaklığında ise Pazar'a kadar 5-6 derece artış olacak. Pazar günü Ankara, Konya arası 37 derece.


EGE

Ege'de kuzeyli rüzgar yarın öğleden sonra zayıflamaya başlıyor. Cumartesi günü rüzgar yok denecek kadar az. Pazar günü ise lodosa dönüp nemi artıracak ve aşırı derecede bunaltacak.


AKDENİZ

Akdeniz'de nem oranı Antalya ve iç kesimlerde düşük, sıcaklık 38 derece, orman yangını riski var.


GÜNEYDOĞU

Güneydoğu'da sıcaklık pazara kadar en az 4 derece artacak. Diyarbakır 43 dereceyi görecek.


DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu uzun aradan sonra yarın Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Van boyunca yağışlı. Hafta sonu hava yeniden bol güneşli ve 6-7 derece birden ısınacak.


KARADENİZ

Karadeniz'de Rize-Artvin şiddetli yağışın etkisinde, yarın da Samsun-Rize arasında sürecek sağanaklar, olası su baskını ve taşkınlara yol açabilir. Hafta sonu bol güneşli ve 8 derece daha sıcak geçecek.

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