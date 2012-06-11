Yurt genelinde önümüzdeki üç gün yazın ilk etkili sıcak hava dalgası görülecek. Birçok bölgede sıcaklık 35-36 dereceyi aşacak.



Yurt genelinde etkili olacak ilk sıcak hava dalgası nedeniyle önümüzdeki üç gün, çok sıcak geçecek.

Sıcaklık Edirne, Balıkesir, Sakarya, Bursa, Manisa, Denizli ve Muğla boyunca gölgede 35-36 dereceye çıkacak. Bu dereceler, güneşin altında 42 derece anlamına geliyor.

İç Anadolu'da bile sıcaklık ortalamaları 7 derece geçecek. Ankara'dan Konya'ya 34-35 derece sıcaklık görülecek. Bolu'da sıcaklık 35 dereceye çıkacak.

İstanbul’da hava sıcaklığı yarın gölgede 31 olacak. Çarşamba ise 33 dereceye çıkacak. Hafifleyen rüzgarın sıcak esmesi bir dezavantaj ancak Sarıyer ve kuzey sahillerde nem oranı düşecek.

Ankara’da sıcaklık üç gün boyunca 35 derece civarında olacak. Ege sahillerinde rüzgarın hafif olması havayı daha bunaltıcı yapacak. Hissedilen sıcaklık sahil kesimlerinde 35-36 derece olarak ölçülecek.

Güneydoğu'da ise kavurucu sıcaklık başladı. Şanlıurfa’da sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı.



Yağmur yolda



Sıcak hava dalgası batı bölgelerinde sadece 3 gün kalacak.

Cumadan itibaren başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi, daha sonra ise Ege ve Karadeniz poyrazla serinlemeye başlayacak. Hatta Cumartesi günü Marmara'da yağmur bile görülebilir.

(ntvmsnbc - Dilek Çalışkan)