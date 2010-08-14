Sıcak hava bunaltmaya devam edecek!

T24

Yüksek sıcaklık uyarısı

Bazı illerde hava durumu





Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nce yapılan son değerlendirmelere göre, Trabzon, Rize, Artvin, Hopa, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.Hava sıcaklığının; mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklendiğinden, sıcak havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (güneş çarpması vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (34)Ankara: Az bulutlu ve açık (38)İzmir: Az bulutlu ve açık (36)Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu (36)Antalya: Az bulutlu ve açık (34)Samsun: Az bulutlu ve açık (32)Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (30) DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık (42)